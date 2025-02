Realmonte, giallo pistola, caricatori e cartucce

Condividi

A Realmonte in contrada Fontanazza, in un appezzamento di terreno libero all’accesso, è stata trovata dalla Polizia una pistola e due caricatori, uno dei quali con sette cartucce all’interno. E’ stato steso un verbale di sequestro a carico di ignoti. E’ stata informata la Procura della Repubblica di Agrigento che ha avviato un’inchiesta. L’arma sarà a breve sottoposta alle analisi balistiche di rito per riscontrare o meno l’eventuale utilizzo in atti delittuosi.