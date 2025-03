Realmonte, furto al supermercato MD, arraffati 15 mila euro

Condividi

A Realmonte, lungo la strada statale 115, ignoti ladri hanno scassinato una finestra, sono entrati dentro il supermercato MD, hanno forzato le casse e due casseforti, e hanno arraffato denaro per circa, secondo prime stime, 15.000 euro. Il personale, appena accortosi di quanto accaduto, ha telefonato ai Carabinieri della locale Stazione, subito intervenuti per i rilievi di rito. Indagini sono in corso al fine di risalire all’identità dei rapinatori.