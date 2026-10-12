Realmonte, condannati 37 diportisti abusivi

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Il Tribunale di Agrigento ha condannato 37 diportisti con decreto penale per aver ormeggiato le proprie imbarcazioni senza autorizzazione nelle acque di Capo Rossello a Realmonte. Il giudice Alberto Lippini ha disposto per ciascuno un’ammenda di 258 euro. Gli episodi risalgono all’agosto 2025, quando la Guardia di finanza di Porto Empedocle sequestrò l’area utilizzata per l’ormeggio dei natanti. I sigilli furono apposti su una porzione di spiaggia e sul tratto di costa impiegato come punto di approdo.