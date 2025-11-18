Realmonte, colpo da 20.000 euro in un supermercato

Condividi

A Realmonte lungo la strada statale 115 ignoti sono entrati furtivamente nel supermercato MD, hanno scassinato la cassaforte e hanno rubato circa 20.000 euro. In particolare hanno forzano una finestra. Il colpo sarebbe stato pianificato, forti di come procedere e a conoscenza di dove fosse la scatola blindata. Sul posto per i rilievi investigativi sono intervenuti i Carabinieri. Indagini sono in corso. L’area sarebbe coperta da sistemi di video sorveglianza.