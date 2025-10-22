Realmonte, colpi d’arma da fuoco contro abitazione

A Realmonte sono stati sparati colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione di un operaio, tra l’ingresso e una vetrata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Scientifica. Raccolti più bossoli. Saranno sottoposti ad esami balistici. L’operaio è stato ascoltato dagli investigatori a sommarie informazioni. Indagini sono in corso anche eventualmente avvalendosi di sistemi di video-sorveglianza se presenti nella zona.
