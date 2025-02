Realmonte, chiesta la testa del presidente del Consiglio Irene Pilato

Condividi

I sottoscritti Vice Presidente del Consiglio, Pasquale Valenti, Consigliere Infurna Assunta e Iacono Roberto, in merito a quanto in oggetto significano quanto segue:

Premesso che:

Con nota del 05.02.2025, prot. n. 1182, gli scriventi chiedevano al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione, ex art 26 Statuto Comunale, urgente con il punto e per le ragioni ivi indicate che in questa sede si devono intendere come interamente richiamate e trascritte, per l’esercizio delle loro funzioni; Con riscontro del 07.02.2025, prot. n. 1362, con oggetto: “valutazione richiesta di inserimento all’ordine del giorno” il Presidente del Consiglio Comunale evidenziava che: “da un primo esame della questione, non emergono profili di particolare rilevanza né motivi d’urgenza che giustifichino, come richiesto, una trattazione straordinaria ed immediata”; Sul punto è opportuno evidenziare che l’Applicazione degli artt. 39, comma 2, e 42, comma 1, del TUEL (parere del 16.3.2018), tra gli altri, in merito alla convocazione in questione del consiglio su richiesta di un quinto dei consiglieri. Il diritto ex art. 39, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 “… è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell’ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (TAR Puglia, Sez.1, 25 luglio 2001, n.4278). L’orientamento che vede riconosciuto e definito “… il potere dei consiglieri di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo” come “diritto” dal legislatore è, quindi, ormai ampiamente consolidato (sentenza TAR Puglia, Lecce, Sez. I del 4 febbraio 2004, n.124). La questione sulla sindacabilità dei motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell’assemblea, si è orientata nel senso che al Presidente del Consiglio spetti solo la verifica formale della richiesta prescritto numero di consiglieri, non potendo comunque sindacarne l’oggetto; Inoltre, l’art. 39 citato sopra, dispone che il Presidente del Consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco o il Presidente della provincia, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste; Vi è più, la Presidente del Consiglio Comunale, la quale potrebbe avere ragioni di conflitto di interesse con la Vice Sindaca, di cui si chiede immediata ed esaustiva relazione in Consiglio, decideva di non inserire il detto punto neanche in sede di convocazione ordinaria del Consiglio Comunale previsto per il 25.02.2025, prot. n. 1789 del 19.02.2025, ciò in palese violazione di Legge. Peraltro, impedendo agli scriventi di chiedere spiegazioni alla Vice Sindaca, Gloria Arrigo, sempre per gli stessi fatti, la quale a seguito della conoscenza della richiesta suddetta offendeva, anche in presenza di alcuni amministratori nonché di soggetti terzi, i tre consiglieri, di cui uno ricopre la carica di Vice Presidente del Consiglio, impedendo a quest’ultimi, nell’esercizio delle proprie funzioni, così come previste dalla Legge vigente in materia, le debite spiegazioni e per cui ci si riserva di fare un’autonoma azione giudiziale; I fatti di cui sopra, inoltre, sono solo alcuni di una serie gravissima di inadempienze da Parte del Presidente del Consiglio Comunale, Irene Pilato, nel dispregio assoluto della Legge, la quale a titolo esemplificativo e non esaustivo Convocava il Consiglio Comunale per un provvedimento di revoca dopo quattro mesi circa anziché, come prevede la norma, entro 7 giorni, solo in data 03.02.2025; Nello stesso Consiglio Comunale, inoltre, disattendeva con un atteggiamento non confacente al suo ruolo, la richiesta del Garante dei Diritti dell’Infanzia e Dell’adolescenza di poter intervenire per anticipare il punto, per come dallo scrivente Vice Presidente del Consiglio anticipato alla stessa Presidente del Consiglio Comunale, costringendolo a non relazionare. Ancor prima, altro delicatissimo punto, per cui ci si riserva di azionare le autorità competenti, quest’ultimo, di dominio pubblico, giacché ha dato luogo a dei provvedimenti amministrativi di revoca in oggetto accennato, verificatosi dal mesi di ottobre del 2024 e ancora in atto, che ci si riserva di approfondire in sede consiliare nel corso dell’avvio dell’iter di revoca e di discussione Consiliare.

Ciò premesso, con la presente si chiede agli Enti e Organi in indirizzo.

In Particolare:

a Sua Eccellenza il Sig. Prefetto di Agrigento, di voler, ai sensi dell’art. 39, TUEL, nonché le Leggi Regionali Siciliane Vigenti in materia, provvedere in via sostitutiva, previa attivazione di revoca immediata della Presidente del Consiglio Irene Pilato;

Si chiede, nel rispetto della Legge, della Democrazia e delle prerogative, violate, dei Consiglieri Comunali, di dare lettura in Consiglio Comunale del 25.02.2025, prot. n. 1781 del 19.02.2025, della presente nota e relativa allegazione poiché afferente ad una richiesta di revoca della Presidente del Consiglio Comunale Irene Pilato, per la persistente, come sopra detto, violazione dei compiti di garanzia assegnati al presidente del Consiglio, o comunque alla gravissima compromissione del profilo di neutralità che ad essi è consustanziale e relativa lesione della Costituzione Italiana.