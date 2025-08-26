Realmonte, balneabile il mare antistante il Maragia’

Torna balneabile lo specchio di acqua antistante lo stabilimento balneare Maragia’ dopo lo sversamento fognario che ha interessato parte di Punta Grande a ridosso del Ferragosto. Dopo le analisi batterelogiche effettuate dagli organi preposti, il sindaco di Realmonte, Mallia, nel tardo pomeriggio odierno, ha emanato apposita ordinanza inviata a tutti gli organi di Polizia ed alla Capitaneria di Porto. Pertanto, nello specchio di acqua antistante il Maragia’ è possibile, nuovamente, a fare il bagno.

