Realmonte, balneabile il mare antistante il Maragia’

Condividi

Visualizzazioni 195

Torna balneabile lo specchio di acqua antistante lo stabilimento balneare Maragia’ dopo lo sversamento fognario che ha interessato parte di Punta Grande a ridosso del Ferragosto. Dopo le analisi batterelogiche effettuate dagli organi preposti, il sindaco di Realmonte, Mallia, nel tardo pomeriggio odierno, ha emanato apposita ordinanza inviata a tutti gli organi di Polizia ed alla Capitaneria di Porto. Pertanto, nello specchio di acqua antistante il Maragia’ è possibile, nuovamente, a fare il bagno.