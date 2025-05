Realmonte, aperitivo elettorale con Leonardo Aucello; un incontro per parlare di futuro, giovani e innovazione

Condividi

Visualizzazioni 212

Venerdì 16 maggio, a partire dalle ore 19:00, presso il Madison di Realmonte, si terrà un incontro elettorale promosso dalla Lista n. 1 – SiAMO Realmonte, con la partecipazione del candidato sindaco Leonardo Aucello.

Sarà una serata all’insegna dell’incontro, del confronto e della convivialità, pensata per avvicinare cittadini, giovani e simpatizzanti al progetto politico della lista SiAMO Realmonte. L’evento si presenta come un’occasione concreta per dialogare sul futuro della città, con un focus particolare su giovani, cultura, creatività e innovazione.

Tra le proposte principali al centro del dibattito:

l’istituzione della Consulta Giovanile

la figura del Sindaco della Notte, pensata per valorizzare le attività serali e culturali

pensata per valorizzare le attività serali e culturali incentivi alle startup per sostenere le idee imprenditoriali delle nuove generazioni.

“Vogliamo costruire una Realmonte che dia spazio all’energia e al talento dei suoi cittadini, in particolare dei giovani,” ha dichiarato Leonardo Aucello. “Questa serata sarà un momento per ascoltare, confrontarci e condividere la nostra visione di una città più aperta, dinamica e inclusiva.”

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: amici, simpatizzanti, curiosi e sostenitori. L’aperitivo elettorale non sarà solo un’occasione per parlare di politica, ma anche un momento per rafforzare i legami della comunità e immaginare insieme il domani.