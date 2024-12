Realmonte, acceso l’albero di natale e presentato “Natale in divenire” un ricco programma di eventi

Condividi

Si è svolta sabato scorso in piazza Umberto I a Realmonte, la cerimonia di accensione dell’Albero di Natale . In un clima di grande festa, alla presenza del sindaco Avv. Sabrina Lattuca, del vice sindaco, del presidente del consiglio comunale, del vice presidente del consiglio comunale, della Giunta, dei consiglieri comunali, degli alunni della scuola Garibaldi che con canti, hanno animato la cerimonia e di tanti cittadini. Il maestoso albero è ornato da una striscia decorativa realizzata dalle uncinettine realmontine, che avvolge l’intera installazione. Ha preso così il via il programma di iniziative promosso dal comune. Il carretto siciliano, gli zampognari che intoneranno le novene per le vie del centro storico ,il presepe vivente, il mercatino della solidarietà a cura del Cif di Realmonte, con al centro piazza Carracacina. Momento clou del cartellone, il bagno di Babbo Natale alla Scala dei Turchi, in calendario giorno 25 e, l’appuntamento con “ Beddra Sicilia”, in programma dal 17 al 19 dicembre. Tre giornate dedicate alle degustazioni ed alla esposizione e vendita di prodotti tipici locali in un clima natalizio a cui seguiranno tre concerti live, iniziativa realizzata grazie ad un progetto interamente finanziato dalla regione siciliana con 14 Stand collocati in piazza in cui poter degustare ed acquistare i prodotti tipici del nostro territorio e l’esibizione di due scuole di ballo.

“Anche quest’anno – dichiara il sindaco Sabrina Lattuca-il Natale a Realmonte è iniziato con la cerimonia di accensione dell’albero in una piazza Carricacina gremita di ragazzi, famiglie e associazioni che con gli Amministratori hanno dato il via alla programmazione Natalizia “in divenire”.

L’idea di concerto con la scuola, la parrocchia e le associazioni è quella di infondere un messaggio di speranza alle nuove generazioni. I ragazzi devono avere fiducia nel futuro, coltivare i propri sogni, non mollare mai e non gettare la spugna!. Artefici di quel dialogo intergenerazionale volto alla pace. La novità di quest’anno è rappresentata dalla sagra “Beddra Sicilia” che si svolgerà in piazza dal 17 al 19, grazie ad un progetto interamente finanziato dalla regione siciliana. L’Amministrazione così ha augurato a tutta la comunità un Natale di serenità e un nuovo anno ricco di gioia.

A tal proposito voglio citare le parole di Gianni Rodari, conclude il sindaco Lattuca: “Se ci diamo la mano i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno.”