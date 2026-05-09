Ravanusa riparte dopo la tragedia del 2021: via alla riqualificazione dell’area devastata dall’esplosione

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A cinque anni dalla drammatica esplosione dell’11 dicembre 2021, che provocò dieci vittime e distrusse parte del quartiere tra via Trilussa e via delle Scuole, Ravanusa guarda finalmente alla rinascita. Questa mattina sono stati presentati ufficialmente gli interventi di riqualificazione dell’area, alla presenza del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, degli assessori regionali Giusi Savarino e Alessandro Aricò, insieme al sindaco Salvatore Pitrola.

Il progetto, finanziato con 24 milioni di euro, punta a trasformare la zona colpita dal disastro in un grande parco urbano dedicato alla memoria delle vittime e alla vita della comunità. Previsti tre diversi lotti di intervento che comprenderanno la riqualificazione di 54 abitazioni, la realizzazione di una piazza intitolata al piccolo Samuele, una delle vittime della tragedia, e il recupero del teatro comunale.

“Abbiamo lavorato molto in questi anni e contiamo di completare gli interventi in tempi rapidi grazie alla collaborazione di tutti”, ha dichiarato Schifani, sottolineando come il progetto rappresenti “una risposta concreta a chi ha vissuto quel dramma”.

Anche l’assessore Aricò ha evidenziato l’importanza dell’investimento regionale, definendolo un passaggio fondamentale per restituire dignità e nuova vita a un’area profondamente segnata dalla tragedia.

Il sindaco Pitrola ha parlato di una giornata simbolica per la città, dopo anni difficili segnati da sfollati, attese e procedure burocratiche. Con l’avvio dei lavori, Ravanusa prova così a lasciarsi alle spalle una delle pagine più dolorose della sua storia recente, puntando sulla ricostruzione e sulla memoria condivisa.