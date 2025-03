Ravanusa, raid vitivinicolo

Condividi

A Ravanusa in contrada Furiana ignote mani hanno tranciato i tiranti di un vigneto di uva Italia. Il danno, che non sarebbe coperto da polizza assicurativa, ammonterebbe a circa mille euro, e non sarebbe pregiudicato il raccolto. Il proprietario dell’appezzamento di terreno, appena si è accorto di quanto accaduto lo ha denunciato ai Carabinieri della locale Stazione. Indagini sono in corso al fine di risalire ai responsabili del raid.