Ravanusa, intimidazione a un ufficiale di polizia giudiziaria: ruote forate e un lumino davanti casa

Una notte di Natale carica di incredulità, preoccupazione e ansia quella vissuta da un ufficiale di polizia giudiziaria trentenne residente a Ravanusa, vittima di un inquietante atto intimidatorio. Al rientro a casa, l’uomo ha trovato un lumino acceso posizionato davanti alla porta della propria abitazione e le ruote della sua autovettura forate: un messaggio chiaro, dal forte valore simbolico.

Scattato immediatamente l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Per ragioni di sicurezza e per tutelare la vittima, non è stata resa nota l’esatta ubicazione dell’abitazione. I militari dell’Arma hanno informato il sostituto procuratore di turno e avviato le indagini.

Il lumino è stato posto sotto sequestro e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad accertamenti tecnici. Contestualmente, gli investigatori stanno verificando la presenza di eventuali impianti di videosorveglianza nella zona, anche a distanza dall’abitazione, che potrebbero fornire elementi utili all’identificazione dei responsabili. L’ufficiale di polizia giudiziaria è stato ascoltato dagli inquirenti.

Sull’attività investigativa vige il massimo riserbo. Nessuna indiscrezione trapela al momento, come prassi in casi delicati che coinvolgono operatori delle forze dell’ordine. Resta però la gravità del gesto, che riporta l’attenzione sul peso delle intimidazioni e sulle ferite invisibili che esse lasciano: confusione, incertezza, sospetti.

Le indagini proseguono per fare piena luce sull’episodio e individuarne i responsabili.