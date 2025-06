Ravanusa, furto “sfumato grazie al fumo”

Condividi

A Ravanusa il supermercato “Paghi poco” in via Olimpica è stato bersaglio di un furto fallito. Infatti, un gruppo di malviventi hanno sfondato una parete laterale, però, appena dentro si è sprigionata una enorme nube di fumo irritante, che ha indotto i banditi alla fuga durante la forzatura della cassaforte. Si tratta di un antifurto di ultima generazione rivelatosi pertanto efficace e risolutivo. Nulla è stato rubato. Indagini sono in corso.