Ravanusa, due uomini costretti a salire in auto sotto minaccia: tre arresti

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Momenti di tensione a Ravanusa, dove tre persone sono finite in manette con accuse gravi tra cui sequestro di persona, minacce aggravate e possesso di oggetti atti a offendere.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i sospettati — due fratelli di 47 e 43 anni e un giovane di 23, originari di Canicattì — si sarebbero presentati presso le abitazioni di due uomini del luogo. Armati di coltello, li avrebbero intimiditi fino a costringerli a salire a bordo di un’auto contro la loro volontà.

La situazione si è risolta durante un controllo notturno effettuato dai Carabinieri in via Lauricella. I militari hanno fermato il veicolo con a bordo sia i presunti aggressori sia le due vittime. Nel corso delle verifiche è stato rinvenuto un coltello a serramanico, poi sequestrato.

Per i tre è scattato l’arresto immediato. Su disposizione della Procura competente, sono stati trasferiti nel carcere “Di Lorenzo” di Agrigento, mentre proseguono le indagini per chiarire nel dettaglio la dinamica e il movente dell’episodio.