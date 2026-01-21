Ravanusa: atto intimidatorio contro il segretario comunale

A Ravanusa un atto, di natura con pochi dubbi intimidatoria, è stato perpetrato a danno dell’automobile del segretario comunale, Luigi Lazzaro. Sono state tagliate le ruote. Lo scorso 14 dicembre il sindaco, Salvatore Pitrola, ha trovato davanti casa cartucce, fiori e una bottiglia sospetta. Lo stesso Pitrola adesso ha scritto sui social: “Un altro atto intimidatorio che ferisce la nostra comunità, a danno di chi lavora per servirla con trasparenza e nel massimo rispetto delle norme. Nell’esprimere solidarietà al nostro segretario comunale dico che non ci faremo fermare. I nostri atti amministrativi continueranno nel segno della trasparenza e della legalità e saranno proprio questi a tracciare il percorso degli investigatori per capire a chi stiamo dando fastidio”.
Notizie correlate
-
Confiscati beni per oltre 13 milioni di euro ai familiari di un imprenditore agrigentino defuntoCondividi Visualizzazioni 167 La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito la confisca definitiva di un patrimonio da...
-
La pax mafiosa regge in appello: confermata l’alleanza tra Cosa nostra e Stidda, ma con pene ridotteCondividi Visualizzazioni 239 L’impianto accusatorio dell’inchiesta “Condor” supera il vaglio dell’appello, anche se con un ridimensionamento...
-
Sicurezza stradale: intensificati i controlli della Polizia di Stato nel fine settimana ad AgrigentoCondividi Visualizzazioni 391 Prosegue senza sosta l’impegno della Polizia di Stato per la tutela della sicurezza...