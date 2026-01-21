Ravanusa: atto intimidatorio contro il segretario comunale

Condividi

Visualizzazioni 131

A Ravanusa un atto, di natura con pochi dubbi intimidatoria, è stato perpetrato a danno dell’automobile del segretario comunale, Luigi Lazzaro. Sono state tagliate le ruote. Lo scorso 14 dicembre il sindaco, Salvatore Pitrola, ha trovato davanti casa cartucce, fiori e una bottiglia sospetta. Lo stesso Pitrola adesso ha scritto sui social: “Un altro atto intimidatorio che ferisce la nostra comunità, a danno di chi lavora per servirla con trasparenza e nel massimo rispetto delle norme. Nell’esprimere solidarietà al nostro segretario comunale dico che non ci faremo fermare. I nostri atti amministrativi continueranno nel segno della trasparenza e della legalità e saranno proprio questi a tracciare il percorso degli investigatori per capire a chi stiamo dando fastidio”.