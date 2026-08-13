Ravanusa, altro raid agricolo

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A Ravanusa, alcuni giorni dopo un raid a danno di un vigneto con ingenti danni al proprietario, adesso un altro fondo agricolo coltivato a uva è stato bersaglio di ignoti malviventi che hanno danneggiato le piante, provocando un danno di oltre 150 mila euro, che non sarebbe coperto da assicurazione. A denunciare l’accaduto ai Carabinieri della locale stazione è stato il titolare dell’appezzamento, appena accortosi di quanto accaduto. Indagini in corso.