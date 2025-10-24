Ravanusa, a fuoco l’auto della famiglia del vice presidente del Consiglio comunale

Condividi

A Ravanusa in viale Matteotti è divampato un incendio a danno dell’automobile, un’Alfa Romeo 147, intestata al padre, e in uso anche ad altri familiari, del vice presidente del Consiglio comunale. Indagano i Carabinieri della locale Stazione. Appena un mese addietro è stata incendiata l’automobile dell’ex presidente del Consiglio comunale, e una violenta aggressione a danno di un uomo di 55 anni è avvenuta lunedì scorso nella villetta comunale. Il sindaco Salvatore Pitrola auspica che sia convocata una riunione in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.