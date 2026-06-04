Trasformare i palazzi della mafia in Scuole di Legalità: Mucci (SGS) scrive a Giorgia Meloni

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“Le carenze strutturali del nostro patrimonio scolastico sono note e drammatiche: migliaia di edifici vetusti, con elevati rischi sismici, mancanza di certificati di agibilità e scarsa efficienza energetica – dichiara Mucci. Al contempo, lo Stato dispone di decine di migliaia di beni immobili confiscati alla mafia che, dopo la confisca definitiva, troppo spesso rimangono bloccati per anni a causa di procedure burocratiche complesse, lungaggini amministrative e mancanza di fondi per la riqualificazione. Esiste però una straordinaria opportunità: destinare prioritariamente questi beni al sistema scolastico pubblico. L’idea, già avanzata dai nostri dirigenti del Sindacato Generale Scuola, prevede di trasformare ville, immobili e strutture confiscate alle organizzazioni criminali in nuove sedi scolastiche, laboratori, spazi aggregativi e soprattutto in “Scuole di Legalità”, particolarmente nei territori a maggiore rischio di dispersione scolastica e infiltrazione mafiosa. Tale misura – scrive Mucci nella sua nota alla Meloni – avrebbe un duplice valore: Pratico: darebbe risposta concreta al fabbisogno edilizio scolastico senza necessità di nuovi grandi investimenti ex novo. Simbolico: restituirebbe alla comunità ciò che la mafia aveva sottratto, trasformando simboli di potere criminale in luoghi di formazione, legalità e futuro per i giovani. Utilizzare i beni confiscati in questa direzione sarebbe un segnale fortissimo di presenza dello Stato e di concretezza dell’azione di Governo” – conclude la nota di Mucci.