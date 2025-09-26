Rapito il figlio di un commerciante

Condividi

A Vittoria, in provincia di Ragusa, due ignoti col volto coperto e a bordo di una Fiat Panda nera hanno prelevato in una piazzetta del rione Forcone il figlio di un noto commerciale del settore ortofrutticolo della zona. Si sono dileguati scortati da una Panda bianca. Il sequestro è avvenuto intorno alle ore 21:30 di ieri. Il cellulare del sequestrato è stato abbandonato sul posto per evitare tracciamenti. Indagini sono in corso ad opera della Polizia. Il sindaco Aiello ha convocato una riunione straordinaria di giunta lanciando un appello al potenziamento degli organici delle forze dell’ordine.