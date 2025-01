Rapita una bimba di un giorno da una clinica cosentina. Bimba ritrovata, ma la sicurezza?

Condividi

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 18 circa sparisce la piccola Sofia dalla clinica “Sacro Cuore” di Cosenza. Una donna con il volto parzialmente coperto, si finge infermiera, porta via la piccola dicendo di doverla lavare e non la riporta indietro. La mamma allarmata, chiama aiuto.

La donna e il suo complice sembra siano stati arrestati e la piccola restituita alle braccia della sua mamma, terrorizzata dall’accaduto.

L’indagine avviata ci dirà cosa è successo nel dettaglio questo pomeriggio, ma non si può non porre l’attenzione sulla sicurezza all’interno della struttura. L’indagine ci dirà se i controlli sono stati per come dovrebbero sempre essere in una struttura sanitaria con orari di visita e con personale preposto a tale compito di sorveglianza.

E sarebbe importante escludere che la donna possa aver avuto un complice all’interno della struttura sanitaria.

Un reato commesso in un pomeriggio come tanti altri, in un giorno di gioia trasformato in tragedia per una manciata di ore.

Tocca attendere i risultati di controlli, indagini, interrogatori, affinché si possa fare luce sulla vicenda per fortuna risoltasi con un lieto fine.