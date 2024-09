Rapina tabaccheria Agrigento: arrestato secondo autore

Condividi

Visualizzazioni 78

I poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento hanno arrestato a Favara Carmelo Luparello, 46 anni, inseguito da un’ordinanza di custodia cautelale in carcere firmata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Iacopo Mazzullo. Luparello sarebbe il secondo uomo autore della rapina, lo scorso 20 agosto, ad una tabaccheria in via Picone ad Agrigento. Nella sua abitazione sono stati trovati un casco e gli stessi indumenti utilizzati il 20 agosto, immortalati dai video delle telecamere di sorveglianza. Il bottino è stato di 450 euro oltre 90 euro dal portafoglio del tabaccaio, minacciato con una pistola.