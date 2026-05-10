Rapina nel cuore di Agrigento: anziano minacciato con un coltello e derubato

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Paura in pieno centro ad Agrigento dove un pensionato di 78 anni è stato vittima di una rapina mentre percorreva via Empedocle. Un uomo, armato di coltello, lo avrebbe bloccato improvvisamente costringendolo a consegnare soldi e telefono cellulare.

Il malvivente, con il volto coperto per evitare di essere riconosciuto, avrebbe agito da solo. Sotto la minaccia dell’arma, l’anziano ha ceduto il borsello contenente circa 150 euro in contanti, documenti personali e altri effetti privati.

Dopo il colpo, il rapinatore si è allontanato velocemente facendo perdere le proprie tracce tra le strade del centro cittadino. La vittima, pur non avendo riportato ferite, è apparsa fortemente scossa dall’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Agrigento, che hanno immediatamente avviato le ricerche del responsabile. Fondamentali per le indagini potrebbero rivelarsi le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona teatro della rapina.