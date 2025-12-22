Rapina in strada al Villaggio Mosè

Ad Agrigento al Villaggio Mosè un uomo, minacciandoli, ha rapinato un tassista di 52 anni e l’anziana madre, sorpresi in strada dal malvivente. Bottino: circa 150 euro. Alcuni mesi addietro i due sono stati già preda di un agguato furtivo dello stesso genere. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri.
Notizie correlate
-
Forza Italia Agrigento, incontro di auguri natalizi all’Hotel Dioscuri: partecipazione, risultati e prospettive futureCondividi Visualizzazioni 241 A pochi giorni dal Natale all’Hotel Dioscuri di Agrigento si è svolto l’incontro...
-
Akragas ko nel big match: il Priolo vince 2-0 e allunga in vettaCondividi Visualizzazioni 248 Arriva la prima pesante sconfitta stagionale per l’Akragas, che nel big match del...
-
Domiciliari per violenza sessuale su due minorenni, Mucci (SGS) : “Non lo capirò mai, è una notizia che fa rabbrividire”Condividi Visualizzazioni 348 A Milano, un 19enne di origine ecuadoriana è stato posto agli arresti domiciliari...