Rapina in strada al Villaggio Mosè

Ad Agrigento al Villaggio Mosè un uomo, minacciandoli, ha rapinato un tassista di 52 anni e l’anziana madre, sorpresi in strada dal malvivente. Bottino: circa 150 euro. Alcuni mesi addietro i due sono stati già preda di un agguato furtivo dello stesso genere. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri.