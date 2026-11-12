Rapina da 100mila euro ai danni di un gioielliere agrigentino: tre imputati finiscono a processo

Condividi

Visualizzazioni 152

Un agguato studiato nei dettagli, una rapina violenta e un bottino da circa 100mila euro. Vittima un commerciante di gioielli originario di Grotte, aggredito alle spalle a Gela e derubato di una valigia e di uno zaino contenenti preziosi e oro.

Per la vicenda è stato disposto il giudizio immediato nei confronti di tre persone: i cugini Nunzio Di Noto, 37 anni, e Luigi Di Noto, 41 anni, e una donna originaria di Catania, ritenuta coinvolta nella preparazione del colpo.

Secondo la ricostruzione investigativa, i due uomini avrebbero raggiunto il commerciante nel luogo concordato, lo avrebbero aggredito alle spalle strappandogli con violenza la borsa e lo zaino, per poi fuggire a bordo di uno scooter senza targa.

Determinanti per le indagini si sono rivelate le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno consentito agli investigatori di identificare i presunti responsabili e ricostruire il percorso seguito durante la fuga.

La donna, secondo l’accusa, avrebbe avuto un ruolo nella pianificazione della rapina. Su indicazione di uno degli arrestati, avrebbe contattato telefonicamente il gioielliere in due occasioni, il 21 e il 24 aprile, per verificare che si trovasse a Gela nei giorni individuati per mettere a segno il colpo.

Parte della refurtiva è stata successivamente recuperata in un’abitazione rurale nel territorio di Gela, dove era stata nascosta. Complessivamente sono stati ritrovati un chilo e 400 grammi di monili in oro, rispetto ai due chili denunciati dalla vittima.