Rapina a una pensionata ad Agrigento: paura in viale Cannatello

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri ad Agrigento, dove una pensionata di 75 anni è stata vittima di una rapina mentre percorreva una traversa del viale Cannatello, a poca distanza dal Villaggio Mosè.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe stata avvicinata da due individui con il volto parzialmente travisato che l’hanno sorpresa alle spalle. Dopo averla spintonata, i malviventi le hanno sottratto il portafogli contenente circa 100 euro in contanti, documenti personali e il bancomat, per poi dileguarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Nonostante il forte spavento, la pensionata non ha riportato ferite né traumi fisici. Provvidenziale l’intervento di alcuni passanti che, accortisi dell’accaduto, hanno prestato i primi soccorsi alla donna e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che hanno ascoltato il racconto della vittima e avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Al vaglio degli investigatori eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per rintracciare i rapinatori.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza, soprattutto nelle aree periferiche della città e nei confronti delle fasce più vulnerabili della popolazione.