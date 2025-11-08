Rapina a San Giovanni Gemini: arrestato il presunto responsabile

I Carabinieri della Compagnia di Cammarata hanno arrestato a Palermo un uomo di 33 anni residente a San Giovanni Gemini presunto responsabile della rapina commessa lo scorso 31 ottobre ad una sala giochi a San Giovanni Gemini. Lui, parzialmente travisato e brandendo una pistola, avrebbe ottenuto l’incasso, circa 100 euro, da un’impiegata. E’ stato trasferito nel carcere “Pagliarelli” a Palermo. Ad incastrarlo soprattutto i video della sorveglianza.
