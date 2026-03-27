Rapina a mano armata a Canicattì

A Canicattì, in Largo Aosta, due malviventi, travisati con dei passamontagna e armati di pistola, sono irrotti in una tabaccheria, e, sotto minaccia, hanno ottenuto la consegna dei soldi in cassa. Poi sono fuggiti. Il bottino ammonterebbe a circa 400 euro. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. Indagini sono in corso avvalendosi anche, se disponibili, dei video – sorveglianza.
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