Rapina a Favara: 19enne minacciato con un coltello e derubato di pochi euro

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Un giovane di 19 anni, ospite di una comunità a Favara, è stato vittima di una rapina nelle scorse ore. Il ragazzo sarebbe stato avvicinato da un individuo armato di coltello, che lo ha costretto a consegnare tutto ciò che aveva con sé.

Sotto la minaccia dell’arma, la vittima non ha potuto fare altro che cedere il denaro in suo possesso, una somma modesta di circa 30 euro. Dopo l’accaduto, è stata immediatamente inoltrata la segnalazione alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza locale, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’autore della rapina. Tra le attività in corso, anche la verifica dell’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per l’identificazione del responsabile.

L’episodio si inserisce in un contesto di recente tensione nella zona, dove nei giorni scorsi si è verificata un’altra aggressione ai danni di un commerciante, picchiato da un gruppo per denaro e merce.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali collegamenti tra i diversi episodi.