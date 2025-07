“Randagismo”: il Comune di Agrigento rinnovi convenzione veterinaria

Condividi

Il commissario provinciale di Italia Viva di Agrigento, ed ex assessore comunale con delega al randagismo, Roberta Lala, sollecita il Comune a rinnovare al più presto la convenzione con la clinica veterinaria per il soccorso degli animali in difficoltà, così come secondo normativa di legge. Roberta Lala cita il caso, l’ultimo dei tanti, di una donna che ha soccorso un gattino randagio con la zampa in necrosi, e che al telefono dal Comune le hanno risposto che la convenzione è scaduta. Lala afferma: “La convenzione è scaduta da diverse settimane. Siamo andate in caserma dai Carabinieri di Agrigento siamo riuscite dopo circa tre ore ad ottenere una determina dirigenziale per il ricovero del gatto. L’amministrazione comunale dimostra poca sensibilità ed attenzione verso il tema della protezione animali oltre che la totale assenza di programmazione, visto che si conosceva la data della scadenza del contratto e non si è posto in essere nessun rinnovo. Si invita il Sindaco a predisporre in tempi rapidi un nuovo bando di aggiudicazione per ripristinare il servizio di soccorso animali: anche questa è cultura e legalità”.