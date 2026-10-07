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Raid notturno in un impianto fotovoltaico a Favara, in contrada Passarello, dove sono stati rubati 10 mila metri di cavi solari per un danno che sfiora i 70 mila euro. I ladri hanno ricavato un varco nella recinzione e, prima di agire, hanno disattivato il sistema di videosorveglianza, riuscendo a lavorare indisturbati. Il materiale è stato sottratto dall’impianto del Consorzio energia per l’ambiente Srl e non risulta coperto da assicurazione. I titolari hanno sporto denuncia ai Carabinieri della Tenenza di Favara. I militari hanno avviato le indagini ed eseguito i primi rilievi nell’area.