Raid intimidatorio a Cattolica Eraclea

A Cattolica Eraclea, in campagna, in contrada Borangia, mani ignote hanno reciso 120 alberi di ulivo nel terreno di un operaio di 67 anni. Il danno è ingente. L’uomo, appena si è accorto di quanto accaduto, ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale stazione. Indagini sono in corso. Sul posto sono stati effettuati i rilievi investigativi dalla Scientifica. La Procura di Agrigento, informata, ha avviato un’inchiesta.