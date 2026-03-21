Raid criminale in pochi giorni: chiesta condanna a 7 anni per giovane imputato

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Una serie ravvicinata di episodi tra furti, rapine e altri reati ha spinto la Procura a chiedere una condanna a sette anni di carcere per Giuliano Casella, 25 anni, originario di Agrigento. Il giovane è accusato di aver messo a segno diversi colpi nell’arco di circa due settimane, generando forte preoccupazione tra i cittadini.

L’indagine, condotta dalle forze dell’ordine tra Volanti, Squadra mobile e commissariato Frontiera, ha ricostruito una vera e propria escalation. Il primo episodio contestato risale al 14 dicembre, quando una donna sarebbe stata rapinata in pieno centro sotto la minaccia di un’arma, strattonata e fatta cadere mentre si trovava con il padre.

Nei giorni successivi, secondo gli inquirenti, il 25enne avrebbe colpito anche a Porto Empedocle, dove da un bar-tabacchi sarebbero stati sottratti contanti e merce per migliaia di euro. Nella stessa giornata, tornando ad Agrigento e con un complice non ancora identificato, avrebbe compiuto uno scippo ai danni di un’altra donna, impossessandosi della borsa con denaro e carte di pagamento.

Proprio queste ultime sarebbero state poi utilizzate per tentativi di acquisto e rifornimento a Favara, facendo scattare anche l’accusa di utilizzo illecito di carte di credito.

Nemmeno le festività avrebbero interrotto la presunta attività criminale. Il giorno di Natale, infatti, una 77enne sarebbe stata derubata mentre si trovava nella propria auto: l’uomo le avrebbe aperto la portiera e portato via la borsa, facendola cadere a terra durante l’azione.

Tra i capi d’imputazione figura anche una rapina ai danni di un 53enne, minacciato con un coltello e privato di effetti personali, oltre alle accuse di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il veicolo utilizzato per uno dei colpi, un furgone, è risultato rubato, mentre in un’altra occasione il giovane avrebbe tentato la fuga dopo un inseguimento con la polizia.

Il procedimento giudiziario proseguirà il 17 aprile, data in cui il tribunale tornerà ad esaminare una vicenda che ha lasciato il segno nel territorio per la rapidità e la gravità degli episodi contestati.