Raid a danno di un pescheto a Canicattì

A Canicattì, in contrada Acci, ignote mani hanno danneggiato gli impianti di irrigazione ed elettrici di un pescheto. Il proprietario, un imprenditore agricolo di 66 anni, ha già subito un atto del genere due mesi addietro, quando ignoti hanno gettato del diserbante su un’ottantina di piante di pesco, alcune delle quali sono state del tutto sradicate. Indagini sono in corso ad opera dei poliziotti del locale Commissariato.
