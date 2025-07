Ragazzo rischia annegamento a San Leone elicottero costretto ad atterrare sulla pista di pattinaggio (video)

Condividi

Visualizzazioni 310

Oggi, intorno all’ora di pranzo, un ragazzo di 21 anni, di origine marocchina e residente a Caltanissetta, ha rischiato di annegare a causa delle forti correnti che hanno interessato la zona. L’elisoccorso, proveniente da Caltanissetta, ha affrontato difficoltà nel raggiungere il luogo dell’incidente, poiché non ha potuto atterrare nella pista di emergenza situata vicino ai paninari e alle giostre, dove si concentrano le attività estive.

Dopo diversi giri, l’elicottero ha dovuto atterrare d’emergenza lungo la pista ciclabile di San Leone. Fortunatamente, il ragazzo non sembra essere in pericolo di vita, ma l’episodio solleva interrogativi importanti. L’assenza di una pista di emergenza adeguata in una zona così frequentata e a rischio deve far riflettere su come garantire la sicurezza dei bagnanti e dei visitatori.

Questo incidente mette in evidenza la necessità di migliorare le infrastrutture di emergenza e di garantire che siano disponibili in modo tempestivo, soprattutto in aree ad alta affluenza. La sicurezza deve rimanere una priorità per evitare futuri eventi simili.