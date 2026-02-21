Ragazzo investito da un treno: smentita l’ipotesi delle cuffie

Un ragazzo tunisino di 17 anni, Joussef Salah, residente a Campobello di Mazara con la famiglia, è morto investito da un treno lungo la tratta ferroviaria Trapani – Castelvetrano, in contrada San Nicola, tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara. Lui sarebbe stato impegnato a svolgere lavori di pulizia di un terreno dai rami della potatura nei pressi dei binari. E’ stata smentita l’ipotesi che indossasse delle cuffie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Ferroviaria. Indagini in corso. La Procura di Marsala ha disposto l’autopsia.
