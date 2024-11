Ragazzino aggredito a colpi di casco

Condividi

A Sciacca, nel centro cittadino, in via Lioni, è accaduto che un ragazzino, in attesa di un autobus, è stato aggredito a colpi di casco da due coetanei. Il movente dell’aggressione non è noto. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato. Un’ambulanza ha trasferito il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” dove gli sono stati diagnosticati traumi giudicati guaribili in 15 giorni. La posizione dei due aggressori, individuati dalla Polizia, è al vaglio dell’autorità giudiziaria.