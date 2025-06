Ragazza ferita da una pallottola, svolta nelle indagini

Condividi

Svolta nelle indagini sul caso della ragazza di 18 anni ferita al volto da un colpo d’arma da fuoco nel pomeriggio di venerdì scorso a Catania, in via Cantone, nel rione Nesima, dentro casa. Lei, trasportata in ospedale, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all’occhio sinistro. Il proiettile, i sopralluoghi e le tracce di sangue hanno consentito ai Carabinieri di riscontrare che l’esplosione del colpo è avvenuta all’interno dell’abitazione occupata abusivamente, dove la diciottenne convive con il fidanzato di 17 anni.

Loro prima hanno sostenuto che si sarebbe trattato di una pallottola vagante, che avrebbe raggiunto lei affacciata alla finestra. Poi hanno confessato che il colpo è stato esploso accidentalmente dal minorenne intento a maneggiare un’arma giocattolo modificata, che non è stata ancora trovata. Il minorenne, noto alla Procura per il contesto socio familiare di provenienza e per dispersione scolastica, è già affidato al servizio sociale di Catania per l’attuazione di un progetto educativo in suo favore.