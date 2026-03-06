Raffica ispezioni cantieri edili: anche a Bivona

Le attività di 11 imprese sono state sospese nel corso di controlli dei Carabinieri del gruppo tutela lavoro di Palermo nei cantieri edili nella Sicilia occidentale. Le ispezioni, complessivamente 30, sono state eseguite oltre che a Palermo anche a Castelbuono, Villafrati, Partinico, poi nel Trapanese ad Erice, San Vito Lo Capo, Castelvetrano, Castellamare del Golfo, poi Campofranco nel Nisseno e Bivona in provincia di Agrigento. Le violazioni accertate comprendono i contratti irregolari di lavoro o la loro mancanza, sicurezza tra protezioni, ponteggi e quadri elettrici, formazione e omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, mancanza di servizi igienico-sanitari e di addetti alle emergenze tra primo soccorso e antincendio. Sono scattate sanzioni per 71 mila euro e ammende per 84 mila euro per un totale di oltre 150 mila euro.
Notizie correlate
-
Furto aggravato: denunciato a LicataCondividi Visualizzazioni 113 La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati un marocchino di...
-
“Radici Memoria e Futuro”: Quarto step del progetto “La Valle racconta il Mito arricchito da nuovi percorsi” degli studenti alla scoperta dell’Archivio di Stato con l’Inner WheelCondividi Visualizzazioni 184 Si è rinnovato questa mattina il legame profondo tra le nuove generazioni e...
-
La Questura di Agrigento ha ricevuto in dono un “Defibrillatore”Condividi Visualizzazioni 241 Il Dott. Tommaso Palumbo, Questore di Agrigento, ha ricevuto una delegazione della Confagricoltura...