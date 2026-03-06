Raffica ispezioni cantieri edili: anche a Bivona

Condividi

Le attività di 11 imprese sono state sospese nel corso di controlli dei Carabinieri del gruppo tutela lavoro di Palermo nei cantieri edili nella Sicilia occidentale. Le ispezioni, complessivamente 30, sono state eseguite oltre che a Palermo anche a Castelbuono, Villafrati, Partinico, poi nel Trapanese ad Erice, San Vito Lo Capo, Castelvetrano, Castellamare del Golfo, poi Campofranco nel Nisseno e Bivona in provincia di Agrigento. Le violazioni accertate comprendono i contratti irregolari di lavoro o la loro mancanza, sicurezza tra protezioni, ponteggi e quadri elettrici, formazione e omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, mancanza di servizi igienico-sanitari e di addetti alle emergenze tra primo soccorso e antincendio. Sono scattate sanzioni per 71 mila euro e ammende per 84 mila euro per un totale di oltre 150 mila euro.