Raffica di controlli nei locali cittadini: sanzioni per lavoro irregolare e violazioni sanitarie

Continuano le verifiche della Divisione Pasi della Questura, affiancata dagli agenti della Polizia municipale, nell’ambito delle attività di controllo disposte nei confronti delle attività commerciali della città. Nel mirino bar, ristoranti, pizzerie ed esercizi aperti al pubblico.

Durante un’ispezione in un bar, gli operatori hanno individuato un lavoratore privo di regolare contratto e un secondo dipendente assunto con modalità non conformi alla normativa vigente. Per il titolare dell’esercizio è scattata la segnalazione all’Ispettorato del lavoro, oltre a una sanzione amministrativa pari a 4.500 euro per ciascun lavoratore risultato non in regola.

Irregolarità sono emerse anche in un ristorante-pizzeria, dove sono state accertate violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza alimentare e del sistema Haccp, con una multa complessiva di 5 mila euro.

Ulteriori accertamenti hanno riguardato altri due locali e una farmacia, nei quali è stata riscontrata l’occupazione non autorizzata di suolo pubblico. Ai rispettivi titolari sono state elevate sanzioni amministrative di 130 euro e imposto l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori, dei consumatori e della collettività.