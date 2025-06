Raffadali, vietato l’utilizzo dell’acqua a fini alimentari e igiene personale

Condividi

Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, ha emesso un’ordinanza tramite cui è stato vietato l’utilizzo dell’acqua della rete idrica in tutto il territorio comunale per fine alimentare e per l’igiene personale. Il provvedimento si è reso necessario dopo che il laboratorio di sanità pubblica dell’Azienda sanitaria ha riscontrato la presenza di batteri nell’acqua in quantità superiore ai limiti previsti dalla legge. L’ordinanza sarà revocata non appena saranno ripristinati i requisiti di potabilità, scongiurando così gravi rischi per la salute pubblica.