Raffadali, truffata un’anziana pensionata

Ancora una truffa a danno di anziani nella provincia agrigentina. A Racalmuto, secondo il sistema collaudato del carabiniere che telefona per sollecitare un pagamento per evitare guai al figlio coinvolto in un incidente stradale, una pensionata di 76 anni ha consegnato, ad un sedicente avvocato che si è presentato in casa dopo la telefonata del falso carabiniere, soldi e gioielli per un valore complessivo di circa 20.000 euro. Poi l’anziana ha compreso di essere stata truffata. E ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione. Indagini in corso.