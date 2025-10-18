Raffadali, ritrovato Vincenzo Milisenda

A Raffadali al mattino di oggi intorno alle ore 8 è stato ritrovato il pensionato ottantenne Vincenzo Milisenda. La sua automobile, una Renault Clio grigia, è stata già ritrovata ieri pomeriggio in contrada Cannella, nella zona dell’ oleificio Tuttolomondo. Adesso è stato ritrovato anche lui a circa due chilometri di distanza. E’ in stato apparentemente confusionale ma in condizioni di salute non affatto preoccupanti. Alle ricerche, coordinate dalla Prefettura di Agrigento, hanno partecipano anche tanti cittadini volontari.
