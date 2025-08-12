“Raffadali in Prefettura”

Condividi

Ad Agrigento in Prefettura si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Salvatore Caccamo. All’ordine del giorno vi sono stati i recenti e ricorrenti episodi delittuosi avvenuti nei luoghi di aggregazione giovanile del centro abitato di Raffadali, sollevando preoccupazione tra la cittadinanza e le autorità locali. Il Comitato ha deliberato il rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine con una presenza più capillare nei punti sensibili del territorio comunale, specialmente durante le ore serali e nei fine settimana. Il Prefetto ha tuttavia ribadito che i comportamenti devianti e antisociali, in particolare tra gli adolescenti, sono da affrontare con un approccio multilivello che affianchi all’azione repressiva una efficace prevenzione, con il coinvolgimento di istituzioni scolastiche, servizi sociali, associazioni del territorio e istituzioni religiose.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)