Raffadali, i Socialisti e Sabrina Mangione del PD chiedono le dimissioni del sindaco

Condividi

Visualizzazioni 112

Raffadali, ennesima seduta a vuoto del consiglio comunale. In frantumi la maggioranza del sindaco Silvio Cuffaro. Il Pd e i Socialisti sollecitano le dimissioni del primo cittadino.

Il consiglio comunale di Raffadali registra l’ennesima seduta a vuoto. Anche in seconda convocazione i consiglieri vicini al sindaco Silvio Cuffaro, che ormai, visti i numeri, non rappresentano più la maggioranza, fanno saltare con la loro assenza la riunione consiliare. “ A questo punto– dichiara il segretario del PD Sabrina Mangione- è giunta l’ora che il sindaco Cuffaro rassegni le dimissioni per il bene della comunità locale”. Rincara la dose il coordinatore regionale de “I Socialisti” Nino Randisi il quale “ richiama Cuffaro al senso della responsabilità e lo invita a rassegnare le dimissioni per evitare ancora questo spettacolo indecoroso che di fatto paralizza l’attività del consiglio comunale”. Il clima politico rimane sempre rovente, in attesa ancora della decisione del Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo chiamato a verificare la presunta incompatibilità del sindaco Cuffaro che è anche direttore generale presso l’assessorato regionale all’economia.