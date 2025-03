Raffadali, furto in una concessionaria di moto: sei arresti

Condividi

A Raffadali i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato sette persone, tutte italiane, tra i 17 e i 60 anni. A seguito di una telefonata al 112, i Carabinieri si sono precipitati in una concessionaria dove, come riscontrato successivamente, i sette avevano appena forzato il cancello e l’ingresso, prelevati sei motocicli esposti, caricati su un furgone, e scappati anche con un altro mezzo d’appoggio. I Carabinieri, subito impegnati nelle ricerche, hanno intercettato i due mezzi. Li hanno inseguiti e bloccati in territorio di Siculiana. Sequestrati diversi strumenti atti allo scasso, guanti, passamontagna e un coltello.