Raffadali, furto in un supermercato

Ancora un furto a danno di un supermercato nell’Agrigentino, tanto da adombrare il sospetto che sia a lavoro una banda specializzata. Bersaglio è stato l’Hard Discount a Raffadali. I malviventi hanno forzato un infisso, hanno scassinato una cassa e hanno rubato parecchio denaro contante, non ancora quantificato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione. Indagini sono in corso avvalendosi anche dei video – sorveglianza.
