Raffadali, furto da 18.000 euro in abitazione

A Raffadali ignoti ladri sono entrati nell’abitazione di un commerciante di 30 anni, in una zona poco distante dalla strada statale 118. Hanno forzato una finestra, hanno rovistato dappertutto, e hanno trovato e rubato denaro contante, circa 18.000 euro. Il proprietario, rientrato a casa, ha scoperto quanto accaduto e ha telefonato ai Carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo. Indagini sono in corso avvalendosi anche, se disponibili, di video – sorveglianza.
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