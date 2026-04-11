Raffadali, furto da 18.000 euro in abitazione

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A Raffadali ignoti ladri sono entrati nell’abitazione di un commerciante di 30 anni, in una zona poco distante dalla strada statale 118. Hanno forzato una finestra, hanno rovistato dappertutto, e hanno trovato e rubato denaro contante, circa 18.000 euro. Il proprietario, rientrato a casa, ha scoperto quanto accaduto e ha telefonato ai Carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo. Indagini sono in corso avvalendosi anche, se disponibili, di video – sorveglianza.