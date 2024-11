Raffadali, domani sabato per il Caffè Letterario si presenta il romanzo “Come l’arancio amaro” di Milena Palminteri.

Condividi

Domani alle 17.30 a Raffadali in occasione delle iniziative del Caffè Letterario si presenta alla Biblioteca comunale il libro “Come l’arancio amaro” della scrittrice siciliana Milena Palminteri. Il romanzo, tra il serio ed il faceto, narra uno spaccato vivido e vero della condizione della donna dagli anni ‘20 fino agli anni ‘60. “Il libro – come spiega l’avvocato Sabrina Mangione che coordinerà la manifestazione- è anche l’occasione per parlare del femminicidio, come frutto amaro dei rigurgiti della sub cultura patriarcale, che le cronache testimoniano essere ancora presente in ogni fascia sociale e di età”. Il libro sarà presentato da Sara Chianetta cui seguirà l’intervento di Rosalba Di Piazza, responsabile della Casa Accoglienza per le donne “ La mano di Francesco”. L’evento vedrà anche il contributi artistici di Giusy Galletto, Angela Sciammacca, Antonio Zarcone, Federica Di Lucia, Maria Bruno e delle ragazze della “Nuova Banda Città di Raffadali”. La partecipazione è estesa a tutta la cittadinanza.