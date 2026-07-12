Raffadali, arrestato 46enne per presunti maltrattamenti alla compagna: attivato il Codice Rosso

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I carabinieri hanno arrestato un operaio di 46 anni, residente a Raffadali, accusato di aver sottoposto la propria compagna a continui maltrattamenti. La donna, di poco più giovane, è stata inserita nel percorso di tutela previsto dal “Codice Rosso”, la procedura che garantisce un intervento rapido nei casi di presunta violenza domestica e di genere.

L’attività investigativa è scattata dopo le denunce presentate dalla vittima, che hanno consentito ai militari dell’Arma di avviare gli accertamenti e ricostruire gli episodi contestati.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il quarantaseienne avrebbe più volte rivolto insulti e offese alla compagna, arrivando in alcune occasioni anche ad aggredirla fisicamente.

Raccolti gli elementi ritenuti utili dall’autorità giudiziaria, i carabinieri hanno eseguito l’arresto dell’uomo, ponendo fine alla presunta spirale di violenze. Al termine delle formalità di rito, il 46enne è stato trasferito in carcere, dove rimane a disposizione della magistratura per i successivi sviluppi del procedimento.