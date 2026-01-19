Raffadali, arrestata molestatrice

Condividi

A Raffadali i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato una donna di 73 anni indagata per stalking e danneggiamenti. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. Lei, da almeno sei mesi, avrebbe bersagliato un vicino di casa con atti persecutori, danneggiandogli l’automobile, cospargendogli di benzina l’ingresso di casa e della sua attività lavorativa, recapitandogli biglietti con minacce. E tutto ciò perché si sarebbe convinta che lui le avesse danneggiato l’automobile. Avrebbe quindi agito per ritorsione. A casa di lei è stata rinvenuta una tanica con benzina dentro. Utili alle indagini sono stati i video – sorveglianza.